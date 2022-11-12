"Тебе надевают мешок на голову": освобождённый из украинского плена сержант рассказал о пытках СБУ

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Освобождённый из вражеского плена сержант Клинов рассказал об издевательствах со стороны службы безопасности Украины (СБУ).

Сержант народной милиции ДНР Артур Клинов рассказал о жестоком обращении сотрудников СБУ к пленным военным. По его словам, к задержанным применяют так называемый "Крымский загар" и часто пытают током.

Сам Клинов недавно был освобожден из плена.