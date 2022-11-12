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"Тебе надевают мешок на голову": освобождённый из украинского плена сержант рассказал о пытках СБУ

Фото "Тебе надевают мешок на голову": освобождённый из украинского плена сержант рассказал о пытках СБУ
Фото "Тебе надевают мешок на голову": освобождённый из украинского плена сержант рассказал о пытках СБУ

Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik

Освобождённый из вражеского плена сержант Клинов рассказал об издевательствах со стороны службы безопасности Украины (СБУ).

Сержант народной милиции ДНР Артур Клинов рассказал о жестоком обращении сотрудников СБУ к пленным военным. По его словам, к задержанным применяют так называемый "Крымский загар" и часто пытают током.

Сам Клинов недавно был освобожден из плена.

"Когда ты едешь с СБУ, ты в таком нервном состоянии, напряжении, тебе надевают мешок (на голову), наручники затягивают как надо, наклоняют, получаешь "Крымский загар" как минимум, а потом по проступкам", — мужчина в беседе с РИА Новости.
"Крымский загар", по словам Клинова, — это сильный удар по спине. После него надолго остается гематома.
Он также рассказал, что пленных во время конвоирования заставляли идти в полусогнутом состоянии с руками за спиной. Поэтому защититься от удара невозможно.
Мужчина добавил, что сотрудники СБУ всегда ходят в масках.
"На дознаниях они не против тебя побить, это как часть их работы, держать в напряжении, напрячь, запугать... Тем, кто что-то недоговорил на допросе, привязывали к ним провода, пропускали электричество", — добавил Клинов.
Напомним, в Новосибирске задержан уроженец Львова по подозрению в публикации в соцсетях фейковых фото, которые мужчина выдавал за тела погибших в СВО российских военных.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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