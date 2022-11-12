В Новосибирске рабочая неделя 14 ноября начнётся с дождей

Фото: Сиб.фм
Грядущая рабочая неделя в Новосибирске будет дождливой.
В Новосибирске в начале следующей рабочей недели, с 14 ноября, начнутся дожди. Такие данные указаны в прогнозе Гидрометцентра.
Сообщается, что снежный покров, который появился в Новосибирске с 10 на 11 ноября, в ближайшее время растает, так как днём температура воздуха выше нуля. Также в понедельник ожидается дождь, осадки продолжатся вплоть до четверга.
К концу недели температура воздуха опустится до -6 градусов. Кроме того, из-за перепада температур на дорогах может образоваться гололед.
В ближайшие выходные, 12 и 13 ноября, в Новосибирске сохранятся осадки и порывистый ветер. В субботу ночью ожидается до -2 градусов, днем — до +2.
Напомним, ранее агроном оценила риски потерять урожай из-за бесснежной осени в Новосибирске
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