Бывший прокурор Бердска получил должность в Херсонской области

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Экс-прокурор Бердска Андрей Кузнецов стал зампрокурора Херсонской области.

Бывший прокурор Бердска Андрей Кузнецов стал заместителем прокурора Херсонской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ. Исполняющих обязанности прокуроров Запорожской и Херсонской областей, а также и их заместителей назначил генпрокурор Игорь Краснов.

Андрей Кузнецов был прокурором Бердска с 2021 года. Накануне он получил должность заместителя исполняющего обязанности прокурора Херсонской области Андрея Петрова. Первым заместителем и.о. прокурора стал старший советник юстиции Павел Зернов.

Кузнецов работал в Сибири несколько лет. С 2014 по 2021 год Кузнецов он был прокурором Новосибирского района, в 2021 году занял аналогичный пост в Бердске. В 2015 году он удостоился знака отличия «За верность закону» III степени.

Напомним, ранее в Новосибирске прокуроры выявили более 40 нарушений уборки дорог от снега.