Тренера ПМФК "Сибиряк" Александра Черкасова отстранили от работы в Новосибирске

Фото пресс-службы ПМФК "Сибиряк"

Руководство мини-футбольного клуба "Сибиряк" в Новосибирске приняло решение об отстранении от работы главного тренера Александра Черкасова.

Такое заявление руководство клуба сделало ближе к полуночи 12 ноября. Отстранение Александра Черкасова и его помощника Юрия Батурина в мини-футбольном клубе "Сибиряк"объясняют неудовлетворительным качеством игры и низкими спортивными результатами.

"Команду к завтрашнему матчу с «Кристаллом» будут готовить Николай Лупашкин и Сергей Покотыло, – сказано в посте футбольного клуба в "ВК".

- Мы приносим извинения нашим болельщикам за показанную игру и результат, выражаем готовность приложить максимум усилий и стараний для скорейшего исправления ситуации, а также благодарим Александра Черкасова и Юрия Бутрина за сотрудничество".

Сам уволенный тренер пока комментариев не даёт. Напомним, в последние месяцы "Сибиряк" потерпел много проигрышей.

Тем временем, футбольные фанаты продолжают обсуждать скандал в Бердске, где игрок Александр Гончаренко нанёс пощёчину по лицу судье.