В массовом ДТП в Искитимском районе погиб водитель-пенсионер

Фото пресс-службы ГИБДД Новосибирской области

Утром воскресенья, 13 ноября, в Искитимском районе Новосибирской области произошло ДТП, в котором погиб 65-летний водитель "Жигулей".

ДТП на 62 километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" произошло 13 ноября в 7.35. Цепочку столкновений начал 44-летний водитель Nissan Pulsar. Он ехал в сторону Бердска и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2107", которым управлял 65-летний пенсионер.

"После этого автомобиль ВАЗ, потеряв управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, под управлением водителя 1999 года рождения, который двигался во встречном направлении, – рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирской области.

- В результате происшествия 65-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ, получил травмы не совместимые с жизнью".

При этом другие участники движения не получили травм, и им даже не понадобилась помощь медиков. Автоинспекторы сейчас устанавливают виновника ДТП, но это, скорее всего, не участник отечественной легковушки.

Дорожники и спасатели МЧС продолжают напоминать, что сейчас нужно быть предельно осторожными на трассах Новосибирской области: обильный мокрый снег привёл к образованию гололёда.