В Новосибирск в воскресенье вернутся мокрый снег и дождь

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В это воскресенье, 13 ноября, синоптики обещают новосибирцам потепление. Правда, оно будет недолгим.

Почти два дня в Новосибирске шёл обильный снегопад. При этом температура держалась ниже нуля. 13 ноября синоптики ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" обещают некоторое потепление.

"13 ноября в первой половине дня ожидается мокрый снег, временами с дождем. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -1, +1 С. На дорогах местами гололедица", – говорится в сообщении новосибирских синоптиков.

Ближе к обеду осадки должны будут прекратиться, но пройдёт не только мокрый снег, но и дождь. Столбик термометра поднимется до +5 градусов.

Однако ночные температуры вновь понизятся до минус двух градусов. Такие явления, как гололедица и мокрый снег вернутся в Новосибирск уже в понедельник, 14 ноября.