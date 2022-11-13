Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирск в воскресенье вернутся мокрый снег и дождь

Фото В Новосибирск в воскресенье вернутся мокрый снег и дождь
Фото В Новосибирск в воскресенье вернутся мокрый снег и дождь

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В это воскресенье, 13 ноября, синоптики обещают новосибирцам потепление. Правда, оно будет недолгим.

Почти два дня в Новосибирске шёл обильный снегопад. При этом температура держалась ниже нуля. 13 ноября синоптики ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" обещают некоторое потепление.

"13 ноября в первой половине дня ожидается мокрый снег, временами с дождем. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -1, +1 С. На дорогах местами гололедица", – говорится в сообщении новосибирских синоптиков.

Ближе к обеду осадки должны будут прекратиться, но пройдёт не только мокрый снег, но и дождь. Столбик термометра поднимется до +5 градусов.

Однако ночные температуры вновь понизятся до минус двух градусов. Такие явления, как гололедица и мокрый снег вернутся в Новосибирск уже в понедельник, 14 ноября.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

90147
Пенсионеров ошарашила новость о прибавке с 1 января 2023 года: кому придут повышенные выплаты
22848
В Новосибирске рабочая неделя 14 ноября начнётся с дождей
17522
Уехавшие из-за мобилизации в Казахстан жители Новосибирска начали возвращаться обратно
17452
Житель Новосибирска задержан за фейки об убитых солдатах в соцсетях
16391
Новогодние каникулы в 2023 году будут длиннее: сколько дней отдыхаем в январе
14934
В Зеленый день Сбера выдачи потребительских кредитов превышают рекордные миллиард рублей в час
14048
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022