В Новосибирске участок на берегу реки отдадут под строительство детсада

Фото: Сиб.фм
Участок площадью 14 тысяч квадратных метров на берегу Оби в Новосибирске будет площадкой для строительства детсада.
На берегу реки Обь в Новосибирске начнут строительство детского сада. Об этом сказано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска». Детсад будет расположен на территории площадью 14 тысяч квадратных метров.
«Постановляю изъять земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, площадью 14 023 квадратных метра для муниципальных нужд», — говорится в постановлении.
Строительство начнётся в Ленинском районе на улице 1-й Чулымской, недалеко от ЖК «Ясный берег».
Стоимость участка будет оценена в ближайшее время экспертами муниципалитета.
Напомним, ранее адвокат Смышляев из Новосибирска попал под домашний арест из-за детсада.
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