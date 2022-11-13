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общество

В Новосибирске участок на берегу реки отдадут под строительство детсада

Фото В Новосибирске участок на берегу реки отдадут под строительство детсада
Фото В Новосибирске участок на берегу реки отдадут под строительство детсада

Фото: Сиб.фм

Участок площадью 14 тысяч квадратных метров на берегу Оби в Новосибирске будет площадкой для строительства детсада.

На берегу реки Обь в Новосибирске начнут строительство детского сада. Об этом сказано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска». Детсад будет расположен на территории площадью 14 тысяч квадратных метров.

«Постановляю изъять земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, площадью 14 023 квадратных метра для муниципальных нужд», — говорится в постановлении.

Строительство начнётся в Ленинском районе на улице 1-й Чулымской, недалеко от ЖК «Ясный берег».

Стоимость участка будет оценена в ближайшее время экспертами муниципалитета.

Напомним, ранее адвокат Смышляев из Новосибирска попал под домашний арест из-за детсада.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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