10 пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком на трассе под Новосибирском

Фото: УГИБДД по НСО

10 пассажиров автобуса получили травмы после столкновения с грузовиком под Новосибирском.

Утром 14 ноября 60-летний водитель автобуса на трассе в Новосибирской области столкнулся со стоящим на обочине грузовиком, который от удара въехал в другой грузовик. Пострадали 10 пассажиров автобуса. Об этом сообщает ГИБДД по Новосибирской области.

Около 7:50 в понедельник, 14 ноября, на 1433 километре трассы Р-254 «Иртыш» автобус Neoplan врезался в припаркованный грузовик Navistar International. Ещё один грузовик, ставший случайным участником ДТП — Scania. В нём на момент столкновения был 46-летний водитель. Оба грузовика не двигались, а водители ждали отгрузки.

Водители автобуса и грузовика не пострадали, но из 42 пассажиров автобуса 10 направлены в больницу для осмотра. Среди них 7 мужчин и 3 женщины. Их диагнозы уточняются.

Сотрудники ГИБДД на месте аварии устанавливают обстоятельства.

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