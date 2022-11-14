Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

10 пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком на трассе под Новосибирском

  • фото 10 пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком на трассе под Новосибирском слайд 1
  • фото 10 пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком на трассе под Новосибирском слайд 2

Фото: УГИБДД по НСО

10 пассажиров автобуса получили травмы после столкновения с грузовиком под Новосибирском.

Утром 14 ноября 60-летний водитель автобуса на трассе в Новосибирской области столкнулся со стоящим на обочине грузовиком, который от удара въехал в другой грузовик. Пострадали 10 пассажиров автобуса. Об этом сообщает ГИБДД по Новосибирской области.

Около 7:50 в понедельник, 14 ноября, на 1433 километре трассы Р-254 «Иртыш» автобус Neoplan врезался в припаркованный грузовик Navistar International. Ещё один грузовик, ставший случайным участником ДТП — Scania. В нём на момент столкновения был 46-летний водитель. Оба грузовика не двигались, а водители ждали отгрузки.

Фото 10 пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком на трассе под Новосибирском 2

Водители автобуса и грузовика не пострадали, но из 42 пассажиров автобуса 10 направлены в больницу для осмотра. Среди них 7 мужчин и 3 женщины. Их диагнозы уточняются.

Сотрудники ГИБДД на месте аварии устанавливают обстоятельства.

Ранее Сиб.фм сообщал об аварии на Чуйском тракте: из-за столкновения грузовика с бензовозом начался пожар, в котором погибла 51-летняя женщина.

Также утром 28 октября грузовик Wildberries протаранил несколько припаркованных машин.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

128849
Пенсионеров ошарашила новость о прибавке с 1 января 2023 года: кому придут повышенные выплаты
82352
Новогодние каникулы в 2023 году будут длиннее: сколько дней отдыхаем в январе
32573
Уехавшие из-за мобилизации в Казахстан жители Новосибирска начали возвращаться обратно
23327
В Новосибирске рабочая неделя 14 ноября начнётся с дождей
21401
Организм кричит о болезни: эти симптомы по утрам могут быть признаком страшного недуга
21062
Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс
17652
Житель Новосибирска задержан за фейки об убитых солдатах в соцсетях