Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

Авто проиcшествия

Ехали на работу: появились подробности ДТП с 10 пострадавшими в автобусе под Новосибирском

Фото Ехали на работу: появились подробности ДТП с 10 пострадавшими в автобусе под Новосибирском
Фото Ехали на работу: появились подробности ДТП с 10 пострадавшими в автобусе под Новосибирском

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области

Стали известны подробности ДТП, которое произошло утром под Новосибирском 14 ноября: пострадавшие работали в логистическом центре «Озон».

Утром в понедельник, 14 ноября, в восьмом часу утра, автобус Neoplan собирал сотрудников логистического центра «Озон». Когда 60-летний водитель уже завершал доставку, на его пути появилось две фуры.

«Автобус "Неоплан", двигался со стороны федеральной трассы Р-254 "Иртыш" 1433 км в сторону завода "Марс" и у остановочной платформы совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль "Интернационал", после чего от удара грузовик "Интернационал" столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем "Скания", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Фото Ехали на работу: появились подробности ДТП с 10 пострадавшими в автобусе под Новосибирском 2

Как утверждают 46-летний и 60-летний водители фур, они стояли на месте и ожидали разгрузки их транспортных средств.

В автобусе от удара пострадали 10 человек: из них семь мужчин и трое женщин. Тяжёлых травм никто не получил. Известно, что все пассажиры автобуса ехали на работу в кластер «Озона». Наблюдение медиков потребуются, скорее всего, двум сотрудникам предприятия.

«Прокуратурой Новосибирского района организована проверка в связи с ДТП, произошедшим на территории Промышленно-логистического парка, в результате которого повреждения получили 2 человека. Угрозы их жизни и здоровью нет, — рассказал старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров заказным транспортом и организации движения на территории предприятия».

Источник Сиб.фм также сообщил, что большинство пассажиров автобуса уже приступили к работе. Расследование причин ДТП может длиться до шести месяцев, все пострадавшие будут опрошены полицейскими.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

128849
Пенсионеров ошарашила новость о прибавке с 1 января 2023 года: кому придут повышенные выплаты
82352
Новогодние каникулы в 2023 году будут длиннее: сколько дней отдыхаем в январе
32573
Уехавшие из-за мобилизации в Казахстан жители Новосибирска начали возвращаться обратно
23327
В Новосибирске рабочая неделя 14 ноября начнётся с дождей
21401
Организм кричит о болезни: эти симптомы по утрам могут быть признаком страшного недуга
21062
Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс
17652
Житель Новосибирска задержан за фейки об убитых солдатах в соцсетях