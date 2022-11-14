Ехали на работу: появились подробности ДТП с 10 пострадавшими в автобусе под Новосибирском

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области

Стали известны подробности ДТП, которое произошло утром под Новосибирском 14 ноября: пострадавшие работали в логистическом центре «Озон».

Утром в понедельник, 14 ноября, в восьмом часу утра, автобус Neoplan собирал сотрудников логистического центра «Озон». Когда 60-летний водитель уже завершал доставку, на его пути появилось две фуры.

«Автобус "Неоплан", двигался со стороны федеральной трассы Р-254 "Иртыш" 1433 км в сторону завода "Марс" и у остановочной платформы совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль "Интернационал", после чего от удара грузовик "Интернационал" столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем "Скания", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как утверждают 46-летний и 60-летний водители фур, они стояли на месте и ожидали разгрузки их транспортных средств.

В автобусе от удара пострадали 10 человек: из них семь мужчин и трое женщин. Тяжёлых травм никто не получил. Известно, что все пассажиры автобуса ехали на работу в кластер «Озона». Наблюдение медиков потребуются, скорее всего, двум сотрудникам предприятия.

«Прокуратурой Новосибирского района организована проверка в связи с ДТП, произошедшим на территории Промышленно-логистического парка, в результате которого повреждения получили 2 человека. Угрозы их жизни и здоровью нет, — рассказал старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Сергей Чернов.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров заказным транспортом и организации движения на территории предприятия».

Источник Сиб.фм также сообщил, что большинство пассажиров автобуса уже приступили к работе. Расследование причин ДТП может длиться до шести месяцев, все пострадавшие будут опрошены полицейскими.