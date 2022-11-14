Полоса препятствий: жители Новосибирска возмутились из-за снежной каши под ногами

Фото: Сиб.фм

Непогода и нерасторопные коммунальщики вновь заставили новосибирцев прыгать, штурмовать ледяные лужи и искать обходные пути – улицы города затопило растаявшим снегом.

Трёхдневный снегопад в Новосибирске и последовавшая за ним оттепель сделали своё мокрое дело: город превратился в гигантскую грязную лужу. Снежная каша заполнила дворы, автомобильные парковки и тротуары, вынуждая пешеходов перепрыгивать, идти в обход, либо шагать прямиком в ледяные ручьи.

Журналист Сиб.фм пообщался с горожанами о том, как они относятся к последствиям непогоды.





Студентам НГУЭУ приходится добираться до знаний сквозь снег и грязь. Одна из студенток поделилась, что штаны постоянно пачкаются из-за луж.



Хозяйка собаки Наталья возмущена тем, что не может комфортно погулять со своим питомцем во дворе.



"Неудобно конечно, собака грязная и территория не чистится", — рассказала Наталья

Наталья отметила, что даже возле территории школы очень грязно.

Пенсионерка Мария Васильевна гуляет каждый день, несмотря на гололёд.

"У природы нет плохой погоды. Каждая погода — благодать" -, подметила пенсионерка.

Мария сказала, что для неё лучше, когда всё чисто и сухо, но и в такую погоду ей несложно выйти на прогулку.

Мама с ребенком Ирина поделилась с журналистом Сиб.фм, что детская коляска застревает даже на детских площадках. Ирина шутит, что таким образом можно улучшить тонус мышц.

Мама еще одного ребенка Анастасия менее оптимистична. Для неё погулять с ребенком целое испытание — толкать коляску через снежную кашу удается с трудом.

Курьер "Самоката" сообщил журналисту Сиб.фм, что в такую погоду тяжело работать.

"На велосипеде тяжеловато, приходится прикладывать немало усилий, чтобы добраться до клиента через эти снежные лужи" -, отметил курьер.

Возможные последствия снегопада в Новосибирске одним из первых оценили прокуроры. Надзорное ведомство еще утром в пятницу, 11 ноября, начало проверку качества уборки городских улиц от снега. К вечеру прокуроры отчитались о 40 выявленных нарушениях.

После метели 12 и 13 ноября количество заваленных снегом дворов и улиц увеличилось. А значит можно ожидать новых прокурорских решений.

К слову, природа дала новосибирцам небольшую передышку – 14 ноября пройдет без снега. Уже со вторника, 15 ноября, в сибирскую столицу вернутся осадки с порывистым ветром и гололёдом на дорогах.