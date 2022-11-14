Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
20 идей по развитию России
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
20 идей по развитию России
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Полоса препятствий: жители Новосибирска возмутились из-за снежной каши под ногами

Фото Полоса препятствий: жители Новосибирска возмутились из-за снежной каши под ногами
Фото Полоса препятствий: жители Новосибирска возмутились из-за снежной каши под ногами

Фото: Сиб.фм

Непогода и нерасторопные коммунальщики вновь заставили новосибирцев прыгать, штурмовать ледяные лужи и искать обходные пути – улицы города затопило растаявшим снегом.

Трёхдневный снегопад в Новосибирске и последовавшая за ним оттепель сделали своё мокрое дело: город превратился в гигантскую грязную лужу. Снежная каша заполнила дворы, автомобильные парковки и тротуары, вынуждая пешеходов перепрыгивать, идти в обход, либо шагать прямиком в ледяные ручьи.

Журналист Сиб.фм пообщался с горожанами о том, как они относятся к последствиям непогоды.

Студентам НГУЭУ приходится добираться до знаний сквозь снег и грязь. Одна из студенток поделилась, что штаны постоянно пачкаются из-за луж.

Хозяйка собаки Наталья возмущена тем, что не может комфортно погулять со своим питомцем во дворе.

"Неудобно конечно, собака грязная и территория не чистится", — рассказала Наталья

Наталья отметила, что даже возле территории школы очень грязно.

Пенсионерка Мария Васильевна гуляет каждый день, несмотря на гололёд.

"У природы нет плохой погоды. Каждая погода — благодать" -, подметила пенсионерка.

Мария сказала, что для неё лучше, когда всё чисто и сухо, но и в такую погоду ей несложно выйти на прогулку.

Мама с ребенком Ирина поделилась с журналистом Сиб.фм, что детская коляска застревает даже на детских площадках. Ирина шутит, что таким образом можно улучшить тонус мышц.

Мама еще одного ребенка Анастасия менее оптимистична. Для неё погулять с ребенком целое испытание — толкать коляску через снежную кашу удается с трудом.

Курьер "Самоката" сообщил журналисту Сиб.фм, что в такую погоду тяжело работать.

"На велосипеде тяжеловато, приходится прикладывать немало усилий, чтобы добраться до клиента через эти снежные лужи" -, отметил курьер.

Возможные последствия снегопада в Новосибирске одним из первых оценили прокуроры. Надзорное ведомство еще утром в пятницу, 11 ноября, начало проверку качества уборки городских улиц от снега. К вечеру прокуроры отчитались о 40 выявленных нарушениях.

После метели 12 и 13 ноября количество заваленных снегом дворов и улиц увеличилось. А значит можно ожидать новых прокурорских решений.

К слову, природа дала новосибирцам небольшую передышку – 14 ноября пройдет без снега. Уже со вторника, 15 ноября, в сибирскую столицу вернутся осадки с порывистым ветром и гололёдом на дорогах.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

133541
Пенсионеров ошарашила новость о прибавке с 1 января 2023 года: кому придут повышенные выплаты
92102
Новогодние каникулы в 2023 году будут длиннее: сколько дней отдыхаем в январе
34290
Уехавшие из-за мобилизации в Казахстан жители Новосибирска начали возвращаться обратно
23396
В Новосибирске рабочая неделя 14 ноября начнётся с дождей
21769
Организм кричит о болезни: эти симптомы по утрам могут быть признаком страшного недуга
21139
Всего одна капля! Косметолог посоветовала копеечное средство от морщин, если нет денег на ботокс
17684
Житель Новосибирска задержан за фейки об убитых солдатах в соцсетях