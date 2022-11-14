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В Новосибирске изменили троллейбусные маршруты из-за строительства четвёртого моста

Фото В Новосибирске изменили троллейбусные маршруты из-за строительства четвёртого моста
Фото В Новосибирске изменили троллейбусные маршруты из-за строительства четвёртого моста

Фото: Сиб.фм

Троллейбусы изменят схему движения из-за работ на четвертом мосту через Обь.

В Новосибирске изменят движение двух троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник.

В частности, троллейбусы №7 и №4 перестанут обслуживать пассажиров в 23:00. Кроме того, троллейбус №4 изменит маршрут до конца рабочего дня понедельника. Он будет ездить в обоих направлениях по Зорге, Громова, Сибиряков-Гвардейцев, Покрышкина, Титова и Станиславского.

Ограничения в работе общественного транспорта связаны со строительными работами на участке между зданием на Станционной, 15, и площадью Энергетиков. Их будут проводить в ночное время, поэтому троллейбусы переводятся на временную объездную дорогу.

Тем временем реконструкция Зыряновского путепровода в Новосибирске завершена. Об этом в сообщил подрядчик, Группа «ВИС». Ранее путепровод был закрыт в связи с выполнением концессии по возведению моста через Обь. Сейчас проезд по объекту открыт.

Напомним, в Новосибирске починят 32 километра дорог по программе БКД в 2023 году.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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