В Новосибирске открыто движение по Зыряновскому путепроводу

Фото: группа «ВИС»

Подрядчик отчитался о завершении работ по реконструкции Зыряновского путепровода в Новосибирске.

Реконструкция Зыряновского путепровода в Новосибирске завершена. Об этом в сообщил подрядчик, Группа «ВИС». Ранее путепровод был закрыт в связи с выполнением концессии по возведению моста через Обь. Сейчас проезд по объекту открыт.

«Необходимость полной модернизации транспортного объекта была продиктована его техническим состоянием, не соответствующим современным стандартам, заложенным в проекте создания скоростной хорды, соединяющей два берега реки», — уточнили в компании.

Протяженность путепровода — 67 метров. Ширину проезжей части удалось увеличить с 20 до 28 метров за счёт полной замены мостового полотна.

Срок службы нового покрытия — 30 лет, добавил подрядчик. Также на объекте нанесли новую разметку.

Тем временем на четвертом мосту в Новосибирске строители начали укладывать литой асфальт. На данный момент работы выполнены на 30%. Площадь покрытия составляет 7 тысяч квадратных километров. До этого на объекте была завершена гидроизоляция пролета. До конца года на мосту обещают установить парапетное ограждение.

Напомним, в Новосибирске починят 32 километра дорог по программе БКД в 2023 году.