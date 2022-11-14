В Новосибирске передано в суд дело об убийстве 29-летнего хирурга на набережной

Фото: Следственный комитет по Новосибирской области

В Новосибирске осудят двух подозреваемых в убийстве 29-летнего хирурга.

Ночью 15 мая 2022 года в Новосибирске один пьяный мужчина подговорил другого убить хирурга, после чего оба избили другого прохожего. Дела обоих подозреваемых передали в суд. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

Двое мужчин на территории ЖК «Марсель» в Октябрьском районе Новосибирска в ходе случайного конфликта убили незнакомого мужчину, а здоровью другого причинили легкий вред. Им вменяют ч.1 ст.105 (убийство) УК РФ и ч.2 ст.115 (причинение легкого вреда здоровью) УК РФ.

По данным следствия, подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения гуляли с девушками по набережной Оби на территории ЖК «Марсель» в Октябрьском районе Новосибирска. Между ними и двумя мужчинами неподалёку возник случайный конфликт. 31-летний обвиняемый предложил 32-летнему товарищу убить оппонента и дал ему нож. Этим ножом 32-летний подозреваемый нанёс удар ножом в живот 29-летнего хирурга. От ранения мужчина скончался на месте. Тот работал врачом и растил 3-летнюю дочь.

После этого оба подозреваемых начали избивать четвертого участника конфликта стеклянной бутылкой, битой, руками и ногами. Он отделался легкими травмами.

Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новосибирской области передали материалы дела в Октябрьский районный суд.

Свою вину обвиняемые не признали.