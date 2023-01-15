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В полиции рассказали подробности страшного ДТП с фурой и автобусом под Новосибирском

Фото В полиции рассказали подробности страшного ДТП с фурой и автобусом под Новосибирском
Фото В полиции рассказали подробности страшного ДТП с фурой и автобусом под Новосибирском

Фото: ГУ МВД по НСО

В новосибирской полиции сообщили о пострадавшем в результате аварии с участием фуры и автобуса.

Один человек пострадал в результате аварии с участием грузовой машины и пассажирского автобуса в Искитимском районе. Об этом вечером в воскресенье, 15 января, сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. Пострадавшей оказалась женщина 1950 года рождения.

«По предварительной информации, сегодня в 16.15 водитель, следуя на автомобиле Скания, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение пассажирским рейсовым автобусом, который двигался во встречном направлении по маршруту "Барнаул-Новосибирск"», — уточнили в ведомстве.

Фото В полиции рассказали подробности страшного ДТП с фурой и автобусом под Новосибирском 2

В автобусе находилось 30 пассажиров.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, они организовали реверсивное движение транспортного потока. Причины ДТП выясняются.

Напомним, ранее на мосту в Новосибирске произошло массовое ДТП с 4 автомобилями.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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