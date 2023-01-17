Обвиняемого в убийстве школьницы мигранта Хамроева из Новосибирска проверяют на причастность к другим преступлениям

Коллаж Сиб.фм: фото из архива

В Новосибирске продолжается расследование уголовного дела об убийстве 17-летней школьницы в Нижней Ельцовке – сейчас следователи проверяют мигранта Хушнуда Хамроева и на причастность к другим преступлениям.

Прошло практически полгода с тех пор, как 27-летний уроженец Таджикистана зарезал 17-летнюю сибирячку. 26 июля поздно вечером Хушнуд Хамроев набросился на школьницу и нанёс ей почти два десятка ударов ножом. Через два дня он оказался в СИЗО. Как заявил журналистам в суде мигрант, свою подружку он просто приревновал.

«Она изменила, я её очень любил. Мы встречались с ней два года, и всё было хорошо», – заявил в суде Хушнуд Хамроев.

Мигранту уже не удалось выйти на свободу. Каждые два месяца ему продляют арест. Последний раз это было в декабре. В ближайшее время следователи опять выйдут в суд с ходатайством о продлении меры пресечения.

Были ли другие эпизоды?

27-летний Хушнуд Хамроев проживал на улице Лесосечной последние два года. Он даже представлялся уже по-русски – Романом.

У мигранта начались отношения с длинноногой 17-летней красавицей почти два года назад. Мать школьницы присматривалась к ухажёру и даже устроила его на работу в соседний магазин. Но последние полтора месяца Хушнуд нигде не работал, зато не давал прохода девочке.

После убийства, которое потрясло весь Новосибирск, выяснилось, что насилие было и в предыдущих отношениях Хамроева, но девушка не захотела писать заявление в полицию, а просто сбежала от него. После инцидента своё расследование начал и глава «Местной национально-культурной автономии таджиков Новосибирска» Минходжидин Каримов.

«В 2017 году у него были судимости. Он – не гражданин России, а Таджикистана. Если на него были заявления, то почему его не депортировали, уголовника этого? – рассказывал Сиб.фм Минходжидин Каримов. – Отец у него – судимый. Я уверен, что если бы его судили в Таджикистане, наказание было бы самое суровое, вплоть до смертной казни».

Новые жертвы?

Как удалось выяснить корреспонденту Сиб.фм, сейчас следователи проверяют и другие преступные эпизоды, которые могли иметь место в жизни Хамроева.

«Сейчас проверяется информация о причастности его к другим преступлениям. Проводятся допросы, очные ставки»,

— сообщил Сиб.фм источник, близкий к следствию.

В общем, пока речи о завершении расследования не идёт. Возможно, к моменту отправки дела в суд в обвинении Хамроева будет уже не только статья 105 УК РФ «Убийство с особой жестокостью».