Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска

Фото: Сиб.фм

СМИ сообщили, что в центре Новосибирска при падении девушки на юношу с балкона погибли двое.

В Новосибирске с балкона жилого дома на улице Орджоникидзе выпала девушка, которая приземлилась на молодого человека, проходившего мимо. Об этом со ссылкой на медицинских работников сообщило издание «Вести Новосибирск». Ранее Сиб.фм озвучивал другую версию — очевидец рассказал, что парень выпал из окна и упал на девушку.

По данным СМИ, выпавшая девушка погибла на месте. Молодого человека госпитализировали с разрывом селезёнки и другими серьёзными травмами. Медики не смогли спасти пострадавшего, пишет издание. СМИ утверждает, что погибшему новосибирцу было 17 лет.

Ранее Сиб.фм писал, что в центре Новосибирска на улице Орджоникидзе человек выпал из окна и приземлился на девушку, которая проходила мимо. Об этом Сиб.фм рассказала очевидица, на глазах у которой это произошло. Ранее в соцсетях рассказали, что с балкона упали два человека.

«Девушка — пешеход, она просто шла, а парень упал с окна на неё прямо. Не заметила, с кого именно этажа. Но когда голову наверх подняли, из одного окна шёл пар. Парень летел прям вниз головой, примерно так и приземлился. Парень оставался лежать на месте, он труп. Девушку забрали в реанимацию», — рассказала Сиб.фм женщина, работавшая неподалёку.

На момент публикации правоохранительные органы не комментировали инцидент.