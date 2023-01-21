В Новосибирске загоревшийся автобус столкнулся с несколькими автомобилями на Димитровском мосту

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске произошло массовое ДТП с автобусом на Димитровском мосту.

Вечером в субботу, 21 января, на Димитровском мосту в Новосибирске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и как минимум семи легковых автомобилей. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Очевидцы аварии сообщили, что автобус, перевозивший 40 пассажиров, загорелся на мосту. Никто из пассажиров не пострадал.

В одном из автомобилей, которые столкнулись с автобусом, Toyota Corona Premio, зажало мужчину. на момент публикации он находится в тяжелом состоянии.

Чтобы устранить последствия аварии, Димитровский мост в обоих направлениях полностью перекрыли сотрудники ДПС. На обоих съездах моста образовались протяженные автомобильные пробки.

На месте аварии работают спасатели МЧС, пожарные, бригады скорой помощи и сотрудники полиции.

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