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общество

Оставят без штанов: в России с января 2023 года ввели новый штраф для водителей до 200 тысяч рублей

Фото Оставят без штанов: в России с января 2023 года ввели новый штраф для водителей до 200 тысяч рублей
Фото Оставят без штанов: в России с января 2023 года ввели новый штраф для водителей до 200 тысяч рублей

Freepik, authors: Daisy-Daisy, z1b

С 11 января 2023 года всем автолюбителям придется опасаться дорожных камер, так как они начнут фиксировать одно из самых распространенных нарушений на дороге. Штраф составит 200 000 рублей. За что будут штрафовать водителей — читайте в нашем материале.

Речь идет о новом штрафе для автомобилистов, которые любят выбрасывать мусор из окон в неположенных местах. Злостных нарушителей будут отслеживать с помощью дорожных камер. Размер штрафа составит до 200 000 рублей.

После того как камера распознает государственный номер машины нарушителя, ему на почту будет направлено штрафное постановление. Механизм идентичен тому, который использует ГИБДД для борьбы с нарушителями ПДД.

Фото Оставят без штанов: в России с января 2023 года ввели новый штраф для водителей до 200 тысяч рублей 2

Стоит отметить, что размер штрафа будет определяться следующим образом:

  • Для тех, кто оставляет мусор в лесополосе или на обочине дороги — максимальный штраф составит 5000 рублей.
  • Если нарушитель выбрасывает отходы из автомобиля — сумма штрафа для граждан составит до 30 000 рублей, для должностных лиц — 60 000 рублей, а для юридических лиц — 100 000 рублей.
  • В случае, если мусор сгружают с грузовика — штраф для граждан составит 75 000 рублей, для должностных лиц — 100 000 рублей, для юридических — 200 000 рублей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске 10 % автомобилистов признались в покупке водительских прав. Напомним, что страховой агент объяснила влияние подорожания ОСАГО, а также стало известно, почему сотни водителей рискуют стать пешеходами.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Новосибирская область
мусор
водитель
штраф
автомобиль
Автомобилист
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