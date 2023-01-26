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общество

Аудитор Контрольно-счетной палаты Алёхин покинул пост после 24 лет на должности

Фото Аудитор Контрольно-счетной палаты Алёхин покинул пост после 24 лет на должности
Фото Аудитор Контрольно-счетной палаты Алёхин покинул пост после 24 лет на должности

Фото: ГК ВИС

В Новосибирске покинул должность аудитор КСП Валерий Алехин.

Аудитор Контрольно-счетной палаты в Новосибирске Валерий Алёхин покинул свой пост после 24 лет работы. Его уволили по решению депутатов Заксобрания 26 января.

Валерий Алёхин занимал эту должность с основания региональной КСП в 1999 году. Под его руководством прошли более 100 экспертных проверок — в том числе о задержке строительства четвертого моста через Обь, о неисполнении программы обращения с ТКО и о нарушениях при расселении людей из аварийного жилья в Новосибирске.

На его должность назначили бывшего заместителя мэра Оби по ЖКХ Василия Круковского. Также он ранее занимал должность начальника управления технического контроля МинЖКХ по Новосибирской области и заместителя главы Коченевского района.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Контрольно-счётная палата Новосибирска нашла множественные нарушения в банях города.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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