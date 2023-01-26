Экс-директор "Красного факела" Кулябин отказался комментировать свое задержание

Фото: Сиб.фм
Заседание по избранию меры пресечения экс-директору "Красного факела" в Центральном суде закрыли от представителей СМИ.
Александр Кулябин не стал отвечать на вопрос журналиста Сиб.фм о своем задержании.
"Я от объяснений до решения суда откажусь. Не задавайте мне вопросы, я буду молчать. Извините", — ответил Кулябин.
Как передает наш корреспондент, заседание суда сделали закрытым. Об этом попросил представитель МВД.
Как ранее писал Сиб.фм, в Центральном суде Новосибирска избирают меру пресечения экс-директору театра "Красный факел" Александру Кулябину.
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