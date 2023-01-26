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Экс-директор "Красного факела" Кулябин отказался комментировать свое задержание

Фото Экс-директор "Красного факела" Кулябин отказался комментировать свое задержание
Фото Экс-директор "Красного факела" Кулябин отказался комментировать свое задержание

Фото: Сиб.фм

Заседание по избранию меры пресечения экс-директору "Красного факела" в Центральном суде закрыли от представителей СМИ.

Александр Кулябин не стал отвечать на вопрос журналиста Сиб.фм о своем задержании.

"Я от объяснений до решения суда откажусь. Не задавайте мне вопросы, я буду молчать. Извините", — ответил Кулябин.

Как передает наш корреспондент, заседание суда сделали закрытым. Об этом попросил представитель МВД.

Как ранее писал Сиб.фм, в Центральном суде Новосибирска избирают меру пресечения экс-директору театра "Красный факел" Александру Кулябину.

Напомним, за Кулябина заступились бывшие коллеги и актеры.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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