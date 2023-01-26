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В Новосибирске избирают меру пресечения экс-директору "Красного факела" Кулябину

Фото В Новосибирске избирают меру пресечения экс-директору "Красного факела" Кулябину
Фото В Новосибирске избирают меру пресечения экс-директору "Красного факела" Кулябину

Фото: Сиб.фм

В Центральном суде Новосибирска избирают меру пресечения экс-директору театра "Красный факел" Александру Кулябину.

В четверг, 26 января, в Центральном районном суде избирают меру пресечения экс-директору театра "Красный факел" Александру Кулябину.

Как передает наш корреспондент из зала суда, у Кулябина два адвоката, они попросили 10 минут на ознакомление с делом. Их ходатайство удовлетворили.

Помимо этого,защитники приобщили к делу заслуги Кулябина — статус ветерана труда, грамоты от губернаторов и от Министерства культуры и от президента РФ.

Напомним, Кулябина подозревают в растрате денежных средств на сумму более 1,8 миллиона рублей. 23 января на него завели уголовное дело.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств в особо крупном размере)», — сообщили в прокуратуре.

Как ранее писал Сиб.фм, за Александра Кулябина заступились бывшие коллеги из театра, которые назвали дело сфабрикованным.

Также, за театрала поручились народный артист Константин Райкин, художественный руководитель "Театра наций" Евгений Миронов, актрисы Юлия Пересильд и Елизавета Боярская, генеральный директор “Большого театра” Владимир Урин, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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