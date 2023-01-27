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общество

Под Новосибирском школьников научили выживать в экстремальных условиях

Фото Под Новосибирском школьников научили выживать в экстремальных условиях
Фото Под Новосибирском школьников научили выживать в экстремальных условиях

Фото: группа администрации Татарского района во "ВКонтакте"

В Татарском районе Новосибирской области для школьников организовали курсы выживания: подростков учат быть и разведчиками, и альпинистами.

Проект "Школа разведчиков" прошёл в Татарском районе: разведподготовку прошли 65 учащихся. Программа была разная для подростков трёх поколений.

"Инициативная группа в составе Мельников А.С., Несмачных Н.Г. провела соревнования по прикладным видам спорта, стрельбе из пневматической винтовки, в которых приняли участия подростки от 11 до 16 лет, – говорится в сообщении администрации Татарского района.

– Для подростков 14-17 лет проведены теоретические занятия по овладению навыками выживания в чрезвычайных ситуациях, военной топографии, основам туризма и альпинизма, теоретические лекции по горной подготовке".

Также группы школьников приняли участие в соревнованиях по ориентированию на местности. Военную подготовку более старшие подростки продолжат проходить в феврале: в День защитника Отечества они смогут пострелять и поучаствовать в мастер-классах от настоящих десантников.

Напомним, что в этом году вступит в силу приказ Минпросвещения России, согласно которому, участники спецоперации в дальнейшем смогут преподавать в школах уроки ОБЖ.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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