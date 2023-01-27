Осуждённый ИК-18 Новосибирска получил диплом о высшем образовании по информатике

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области

В ИК №18 строгого режима, что находится в Новосибирске, скоро выпустят первого обладателя диплома о высшем образовании по специальности "Прикладная информатика". Сидят в колонии и будущие менеджеры, экономисты и психологи.

Первый выпускник Академии управления и производства в ИК №18 получил диплом о высшем образовании по специальности "Прикладная информатика". Документ выпускнику-сидельцу вручили представитель Общественной наблюдательной комиссии Новосибирской области Сергей Леонов и члены ОНК Владимир Мишин, Владимир Орлов и Анатолий Шабанов.

Общественники в присутствии помощника начальника Главного управления по соблюдению прав человека в УИС Юлии Перемитиной побывали не только в образовательном учреждении №292, но и посетили общежитие и храм на территории ИК №18. Наука для заключённых сегодня также доступна, как, например, лепка снежных баб на досуге.

"В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы Новосибирской области высшее образование получают свыше 50 осужденных по различным направлениям: менеджмент, экономика, психология, коммерция, юриспруденция, реклама и связи с общественностью",

– добавили в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.