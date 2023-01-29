Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске стало известно место обнаружения тела 18-летнего студента Степана Малкова

Фото В Новосибирске стало известно место обнаружения тела 18-летнего студента Степана Малкова
Фото В Новосибирске стало известно место обнаружения тела 18-летнего студента Степана Малкова

Фото: СКР

Тело студента Степана Малкова, пропавшего в Новосибирске в первой половине января, нашли в области.

Труп пропавшего 11 января студента Степана Малкова обнаружили в одном из садовых сообществ в Новосибирском районе области. Об этом со ссылкой на источник пишет «АиФ-Новосибирск». Тело 18-летнего парня нашли накануне, 28 января.

«Следственными органами по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в Новосибирском районе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает издание.

В полиции уточнили, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

С 11 января студент Степан Малков не выходил на связь со своей семьей, предполагалось, что он может находиться в Октябрьском или Ленинском районах.

В день своего исчезновения Степан Малков опубликовал на своей странице Вконтакте прощальные сообщения. В них он написал, что находится в глубокой депрессии, а также неоднократно говорил о себе в женском роде.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24639
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
24598
«Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском
22726
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
18373
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
15680
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13431
В школе № 78 Новосибирска отказались комментировать гибель 11-летнего мальчика
12160
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина