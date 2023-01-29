В Новосибирске стало известно место обнаружения тела 18-летнего студента Степана Малкова

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Тело студента Степана Малкова, пропавшего в Новосибирске в первой половине января, нашли в области.

Труп пропавшего 11 января студента Степана Малкова обнаружили в одном из садовых сообществ в Новосибирском районе области. Об этом со ссылкой на источник пишет «АиФ-Новосибирск». Тело 18-летнего парня нашли накануне, 28 января.

«Следственными органами по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины в Новосибирском районе. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает издание.

В полиции уточнили, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

С 11 января студент Степан Малков не выходил на связь со своей семьей, предполагалось, что он может находиться в Октябрьском или Ленинском районах.