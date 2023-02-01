Комиссия не нашла признаков дискредитации ВС РФ в словах новосибирского депутата Пироговой

Фото: vk.com / Хельга Пирогова
Специальная комиссия не выявила признаков дискредитации российской армии в высказывании депутата новосибирского горсовета Хельги Пироговой.
Лингвистическая экспертиза не выявила признаков дискредитации российского армии в высказываниях депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Об этом Пирогова сообщила на своей странице в соцсетях.
Анализ слов Пироговой проводил судебно-экспертный центр Следственного комитета России. По словам депутата, может быть назначена повторная лингвистическая экспертиза в другом учреждении.
Напомним, депутат покинула Россию в июле 2022 года и находится в федеральном розыске. На Пирогову завели уголовное дело из-за оскорбления погибших участников спецоперации.
Ранее в Госдуме приняли поправку об отзыве мандатов уехавших из Новосибирска депутатов Пироговой и Бойкo.
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