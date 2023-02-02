Новосибирск сковали 8-балльные пробки вечером 2 февраля

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске вечером в четверг образовались заторы на дорогах.

Новосибирск встал в 8-балльных пробках вечером в четверг, 2 января. Такие данные приводит сервис 2GIS.

Согласно карте сервиса, самые значительные затруднения образовались на Большевистской и Фабричной. Кроме того, в пробках стоят водители и в центре города. Заторы есть на Орджоникидзе, Фрунзе, Вокзальной магистрали, Нарымской.

Также в разных районах города произошли ДТП, свидетельствуют данные сервиса. Кроме того, передвижение ограничивают дорожные работы.

Ранее в Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации со снегом. Кроме того, мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал до конца текущей недели привести город в «нормативное состояние», убрав снег с улиц.

Напомним, ГИБДД в Новосибирской области установит 50 новых камер на дорогах.