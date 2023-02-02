Новосибирск сковали 8-балльные пробки вечером 2 февраля

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
В Новосибирске вечером в четверг образовались заторы на дорогах.
Новосибирск встал в 8-балльных пробках вечером в четверг, 2 января. Такие данные приводит сервис 2GIS.
Согласно карте сервиса, самые значительные затруднения образовались на Большевистской и Фабричной. Кроме того, в пробках стоят водители и в центре города. Заторы есть на Орджоникидзе, Фрунзе, Вокзальной магистрали, Нарымской.
Также в разных районах города произошли ДТП, свидетельствуют данные сервиса. Кроме того, передвижение ограничивают дорожные работы.
Ранее в Новосибирске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации со снегом. Кроме того, мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал до конца текущей недели привести город в «нормативное состояние», убрав снег с улиц.
Напомним, ГИБДД в Новосибирской области установит 50 новых камер на дорогах.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают