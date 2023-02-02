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Под Новосибирском без вести пропал 15-летний школьник

Фото Под Новосибирском без вести пропал 15-летний школьник
Фото Под Новосибирском без вести пропал 15-летний школьник

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирской области ищут пропавшего 15-летнего парня.

В селе Марусино Новосибирской области без вести пропал 15-летний местный житель Денис Петянин. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Местонахождение подростка неизвестно с 30 января, уточнили волонтёры.

Приметы Дениса Петянина: рост 170 см, нормальное телосложение, серые глаза, русые волосы. Был одет в серую куртку с капюшоном, чёрные спортивные штаны, чёрные зимние кроссовки, синюю шапку. С собой был чёрный рюкзак.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области без вести пропал 12-летний ребёнок Богдан Швецов. По данным волонтёров, мальчик ушёл в школу 31 января и не вернулся домой. Мальчика нашли вскоре после объявления в розыск.

Напомним, ранее в Новосибирске пропала мать троих детей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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