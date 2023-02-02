Завершены поиски пропавшего 15-летнего подростка под Новосибирском

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирской области нашли пропавшего школьника.

Пропавший 15-летний школьник Денис Петянин из Новосибирской области найден живым. Об этом со ссылкой на мать подростка сообщили в соцсетях. В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в свою очередь уточнили, что поиски остановлены.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пропавший без вести 15-летний подросток не вернулся со школы 30 января. По словам руководителя филиала поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске, Денис Петянин с трудом просыпался в школу, однако в тот день встал раньше обычного.

«После уроков мальчик обычно помогал в местном магазине. Но он так и не вернулся ночевать домой», — рассказала Алеся Яблонских изданию «АиФ-Новосибирск».

Напомним, ранее в рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области без вести пропал 12-летний ребёнок Богдан Швецов. По данным волонтёров, мальчик ушёл в школу 31 января и не вернулся домой. Мальчика нашли вскоре после объявления в розыск.

Напомним, ранее в Новосибирске пропала мать троих детей.