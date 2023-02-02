Завершены поиски пропавшего 15-летнего подростка под Новосибирском

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»
В Новосибирской области нашли пропавшего школьника.
Пропавший 15-летний школьник Денис Петянин из Новосибирской области найден живым. Об этом со ссылкой на мать подростка сообщили в соцсетях. В поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» в свою очередь уточнили, что поиски остановлены.
Ранее Сиб.фм сообщал, что пропавший без вести 15-летний подросток не вернулся со школы 30 января. По словам руководителя филиала поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске, Денис Петянин с трудом просыпался в школу, однако в тот день встал раньше обычного.
«После уроков мальчик обычно помогал в местном магазине. Но он так и не вернулся ночевать домой», — рассказала Алеся Яблонских изданию «АиФ-Новосибирск».
Напомним, ранее в рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области без вести пропал 12-летний ребёнок Богдан Швецов. По данным волонтёров, мальчик ушёл в школу 31 января и не вернулся домой. Мальчика нашли вскоре после объявления в розыск.
Напомним, ранее в Новосибирске пропала мать троих детей.
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