Стали известны подробности пропажи 15-летнего школьника под Новосибирском

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»
В Новосибирской области без вести пропал подросток.
Пропавший без вести 15-летний подросток не вернулся со школы 30 января. По словам руководителя филиала поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске, Денис Петянин с трудом просыпался в школу, однако в тот день встал раньше обычного.
«После уроков мальчик обычно помогал в местном магазине. Но он так и не вернулся ночевать домой», — рассказала Алеся Яблонских изданию «АиФ-Новосибирск».
Сегодня стало известно, что в селе Марусино Новосибирской области без вести пропал 15-летний местный житель Денис Петянин. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Местонахождение подростка неизвестно с 30 января, уточнили волонтёры.
Приметы Дениса Петянина: рост 170 см, нормальное телосложение, серые глаза, русые волосы. Был одет в серую куртку с капюшоном, чёрные спортивные штаны, чёрные зимние кроссовки, синюю шапку. С собой был чёрный рюкзак.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области без вести пропал 12-летний ребёнок Богдан Швецов. По данным волонтёров, мальчик ушёл в школу 31 января и не вернулся домой. Мальчика нашли вскоре после объявления в розыск.
Напомним, ранее в Новосибирске пропала мать троих детей.
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