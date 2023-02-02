Стали известны подробности пропажи 15-летнего школьника под Новосибирском

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирской области без вести пропал подросток.

Пропавший без вести 15-летний подросток не вернулся со школы 30 января. По словам руководителя филиала поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске, Денис Петянин с трудом просыпался в школу, однако в тот день встал раньше обычного.

«После уроков мальчик обычно помогал в местном магазине. Но он так и не вернулся ночевать домой», — рассказала Алеся Яблонских изданию «АиФ-Новосибирск».

Сегодня стало известно, что в селе Марусино Новосибирской области без вести пропал 15-летний местный житель Денис Петянин. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Местонахождение подростка неизвестно с 30 января, уточнили волонтёры.

Приметы Дениса Петянина: рост 170 см, нормальное телосложение, серые глаза, русые волосы. Был одет в серую куртку с капюшоном, чёрные спортивные штаны, чёрные зимние кроссовки, синюю шапку. С собой был чёрный рюкзак.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области без вести пропал 12-летний ребёнок Богдан Швецов. По данным волонтёров, мальчик ушёл в школу 31 января и не вернулся домой. Мальчика нашли вскоре после объявления в розыск.

Напомним, ранее в Новосибирске пропала мать троих детей.