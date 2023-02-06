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общество

В Новосибирске глава минздрава Хальзов пришел на выписку матери с 10 детьми

Фото В Новосибирске глава минздрава Хальзов пришел на выписку матери с 10 детьми
Фото В Новосибирске глава минздрава Хальзов пришел на выписку матери с 10 детьми

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов пришел на выписку матери 10 детей.

Сегодня, 6 февраля, Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов пришел на выписку многодетной матери из Новосибирска, у которой родился 10 ребёнок. За выпиской наблюдали журналисты Сиб.фм.

Глава ведомства поздравил Зинаиду Иост, которая 3 февраля родила десятого ребенка.

"Здоровья вам, счастья. На самом деле вы такой пример показываете, что такое большое количество детей – это счастье", — выразил слова поздравления Константин Хальзов.

Напомним, Сиб.фм писал о многодетной матери из Новосибирска, которая дала своей новорожденной дочери редкое имя.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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