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В Новосибирске сбитый электричкой "УАЗ" выставили на продажу за 150 тыс рублей

Фото В Новосибирске сбитый электричкой "УАЗ" выставили на продажу за 150 тыс рублей
Фото В Новосибирске сбитый электричкой "УАЗ" выставили на продажу за 150 тыс рублей

Фото: Дром

В Новосибирске разбитый "УАЗ" выставили на продажу после ДТП с электричкой.

В Новосибирске на площадку по продаже автомобилей "Дром" выставили на продажу "УАЗ Хантер", который влетел в электричку на железнодорожном переезде.

Напомним, 5 февраля, 26-летний водитель вместе с пассажиркой на "УАЗ" решил проехать ж/д переезд при закрытом шлагбауме на запрещающий сигнал светофора. В итоге электричка снесла автомобиль с путей. Инцидент попал на видео. В результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На мужчину составили протокол о Нарушение правил движения через железнодорожные пути". Мужчине грозит наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Фото В Новосибирске сбитый электричкой
После случившегося автомобиль сразу выставили на продажу за 150000 рублей, что ниже средней рыночной цены в два раза.

Продавец отметил, что машина на ходу, но требуется ремонт. Удивительно, но автомобиль купли практически сразу. Сейчас объявление снято с продажи.

Как ранее писал Сиб.фм, авария с участием трёх автомобилей произошла в Новосибирске.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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