В Новосибирске сбитый электричкой "УАЗ" выставили на продажу за 150 тыс рублей

Фото: Дром

В Новосибирске разбитый "УАЗ" выставили на продажу после ДТП с электричкой.

В Новосибирске на площадку по продаже автомобилей "Дром" выставили на продажу "УАЗ Хантер", который влетел в электричку на железнодорожном переезде.

Напомним, 5 февраля, 26-летний водитель вместе с пассажиркой на "УАЗ" решил проехать ж/д переезд при закрытом шлагбауме на запрещающий сигнал светофора. В итоге электричка снесла автомобиль с путей. Инцидент попал на видео. В результате ДТП никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На мужчину составили протокол о Нарушение правил движения через железнодорожные пути". Мужчине грозит наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.



После случившегося автомобиль сразу выставили на продажу за 150000 рублей, что ниже средней рыночной цены в два раза.

Продавец отметил, что машина на ходу, но требуется ремонт. Удивительно, но автомобиль купли практически сразу. Сейчас объявление снято с продажи.

Как ранее писал Сиб.фм, авария с участием трёх автомобилей произошла в Новосибирске.