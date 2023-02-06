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общество

В Новосибирской области экс-главу района освободили от наказания за махинации с землёй

Фото В Новосибирской области экс-главу района освободили от наказания за махинации с землёй
Фото В Новосибирской области экс-главу района освободили от наказания за махинации с землёй

Фото: Сиб.фм

Бывшего главу Колыванского района освободили от наказания за махинации из-за истечения срока давности.

Бывший глава Колыванского района Новосибирской области Виктор Аверин освобождён от наказания по уголовному делу о превышении должностных полномочий из-за истечения срока давности. Аверина освободили из-под стражи в зале суда.

По данным следствия, Виктор Аверин в 2010 году заключил договор об аренде земли в государственной собственности с коммерческой фирмой. Согласно договору, арендатор взял на себя обязательства по благоустройству территории и строительстве жилых домов. Несмотря на то, что подрядчик обязательства не выполнил, администрация получила субсидию в 15 млн рублей из бюджета области.

В результате Аверина признали виновным в превышении должностных полномочий за махинации с земельным участком и назначили наказание в виде четырёх лет колонии.

Напомним, в Новосибирске городской центр наружной рекламы через суд хочет взыскать с «Дизайнмастера» 53 миллиона рублей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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