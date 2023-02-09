"Даже Хаймарсы так не стреляют": в Новосибирске пенсионерка рассказала о разбудившем ее взрыве

В Новосибирске пенсионерка Евдокия Федосеевна рассказала, как проснулась от звука взрыва 9 февраля.

Жительница Новосибирска рассказала, как утром 9 февраля проснулась от звука сильнейшего взрыва. Пожилая женщина призналась, что произошедшее ее очень напугало.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в жилом доме по улице Линейной, 39 произошел взрыв газа, из-за которого обрушились несколько подъездов. В результате ЧП погибли 6 человек, в том числе 2-летний ребенок.

"Такой был силы взрыв, что вообще! Я подхватилась, прошла по комнатам — ничего не вижу. Потом слышу детские крики, голоса. А когда вышла на балкон, а тут все пылает", — рассказала пенсионерка журналисту Сиб.фм.

Евдокия Федосеевна добавила, что увиденное повергло ее в ужас. Она сравнила мощность утреннего взрыва с американским оружием — так называемыми "Хаймарсами".

"Да не то слово! Такой был взрыв. Ужас. Мне кажется, даже Хаймарсы* так не стреляют", — сказала женщина.

*M142 HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System; рус. Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс — произн. Ха́ймарс) — американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси