Двухлетний ребёнок погиб при взрыве в жилом доме Новосибирска

Фото: Сиб.фм
Минздрав Новосибирской области сообщил о гибели ребёнка в результате взрыва газа в доме на Линейной.
Среди погибших в результате взрыва бытового газа в доме 39 на улице Линейной есть двухлетний ребёнок. Об этом Сиб.фм сообщили в Минздраве Новосибирской области.
Также в министерстве официально подтвердили информацию о гибели пяти человек.
По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.
Кроме того, в Новосибирске дом №39 на Линейной, где утром 9 февраля произошёл взрыв и обрушение двух подъездов, не будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, жильцов расселят, деньги на эти цели выделят из резервного фонда областного правительства.
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