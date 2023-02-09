Двухлетний ребёнок погиб при взрыве в жилом доме Новосибирска

Фото: Сиб.фм

Минздрав Новосибирской области сообщил о гибели ребёнка в результате взрыва газа в доме на Линейной.

Среди погибших в результате взрыва бытового газа в доме 39 на улице Линейной есть двухлетний ребёнок. Об этом Сиб.фм сообщили в Минздраве Новосибирской области.

Также в министерстве официально подтвердили информацию о гибели пяти человек.

По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Кроме того, в Новосибирске дом №39 на Линейной, где утром 9 февраля произошёл взрыв и обрушение двух подъездов, не будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, жильцов расселят, деньги на эти цели выделят из резервного фонда областного правительства.