Глава МЧС назвал срок завершения разбора завалов после взрыва газа в Новосибирске

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В течение ближайших суток спасатели планируют завершить разбор завалов на месте ЧП в Новосибирске.

Разбор завалов на месте взрыва газа и частичного обрушения дома на Линейной улице в Новосибирска планируют завершить сегодня в течение суток. Об этом в ходе брифинга вечером 9 февраля сообщил глава МЧС России Александр Куренков, который сейчас работает в регионе.

По его словам, под завалами сейчас может находиться 8 человек. Министр отметил, что сил и средств ГУ МЧС России по Новосибирской области хватает для ликвидации последствий ЧП.

Также Куренков заявил, что Владимир Путин держит на личном контроле ход ликвидации последствий ЧП со взрывом газа и частичным обрушением дома на улице Линейной в Новосибирске. По его словам, губернатор в прямом эфире докладывает Владимиру Путину о ситуации.

Тем временем в Новосибирске задержали двух подозреваемых по уголовному делу о взрыве газа. Об этом вечером в четверг, 9 февраля, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области. По данным ведомства, это 45-летняя женщина и 25-летний мужчина. По версии следствия, подозреваемые представлялись сотрудниками сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис». Они якобы выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в домах на улице Линейной.

Напомним, вечером тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов частично обрушенного дома на улице Линейной в Новосибирске, сообщили в Минздраве Новосибирской области. Ранее было известно о шести погибших в результате взрыва газа утром 9 февраля. Погибшая — 40-летняя женщина.