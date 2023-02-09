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Новосибирцы хранят на депозитах сумму, которой хватит на 102 тысячи квартир

Фото Новосибирцы хранят на депозитах сумму, которой хватит на 102 тысячи квартир
Фото Новосибирцы хранят на депозитах сумму, которой хватит на 102 тысячи квартир

Фото: Максим Николаев

В Новосибирской области сумма, хранящаяся на депозитах, превышает стоимость проданных в регионе квартир за год.

Жители Новосибирской области аккумулировали на счетах стоимость 101,9 тысяч стандартных двухкомнатных квартир. Об этом со ссылкой на данные РИА Рейтинг сообщает независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Сумма почти в полтора раза превышает количество жилых помещений, проданных в регионе за 2022 год по договорам купли-продажи.

«В рейтинге регионов по объёму вкладов на 1 декабря 2022 года, Новосибирская область с показателем 206,7 тысяч рублей занимает 21 строку. Это на 25% скромнее, чем в среднем по РФ. Остальные регионы СФО находятся ниже, как абсолютной величине вклада, так и по отношение вклада к номинальным среднемесячным доходам. Новосибирец сможет прожить на свои сбережения почти полгода, вклад превышает среднемесячный номинальный доход в 5,5 раза, жители Томской и Кемеровской областей 5 месяцев, а республики Тува только 2 месяца», — объяснил Николаев.

По данным эксперта, за прошлый год средний вклад в целом по РФ увеличился всего на 3,9% против 11,3% годом ранее. Уменьшились накопления только в Москве, что не помешало столице остаться на первом месте с показателем 1,038 млн. рублей на человека.

Напомним, ранее в Новосибирске снизились инвестиции в малогабаритное жильё.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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