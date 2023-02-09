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В Новосибирск после взрыва газа вылетели глава МЧС Куренков и полпред в СФО Серышев

Фото В Новосибирск после взрыва газа вылетели глава МЧС Куренков и полпред в СФО Серышев
Фото В Новосибирск после взрыва газа вылетели глава МЧС Куренков и полпред в СФО Серышев

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Ранее в Новосибирске два человека погибли в результате взрыва газа в доме на Линейной.

После взрыва газа и обрушения части жилого дома №29 по улице Линейной в Новосибирск вылетели глава МЧС России Александр Куренков и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Последний уточнил, что уже отменил рабочую встречу и направился в Новосибирск.

«Обеспечена совместная оперативная работа ведомств и служб, гражданам будет оказана вся необходимая помощь», — сказал полпред.

Руководитель МЧС и полпред в СФО будут координировать работу экстренных служб и оказание помощи на месте.

В четверг, 9 февраля, в Новосибирске в результате взрыва газа обрушился подъезд дома на улице Линейная, 29. Очевидцы в соцсетях пишут о большом количестве пострадавших. Сообщалось об одном погибшем, позже стало известно о второй жертве ЧП. Пострадали по последним данным 11 человек.

Известно, что пострадавшие, а также остальные жильцы дома получат компенсации.

Ранее в Новосибирске после взрыва газа отключили тепло в трёх домах на Линейной.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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