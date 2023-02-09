В Новосибирске МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в жилом доме

Фото: Сиб.фм

Появились кадры разбора завалов рухнувшей пятиэтажки в Новосибирске.

Аварийно-спасательные службы продолжают разбор завалов рухнувшей пятиэтажки. Об этом сообщили в МЧС России.

Для ликвидаций последствий обрушений на месте работает тяжелая техника, которая помогает сдвигать тяжелые обрушившиеся конструкции, под которыми могут находиться пострадавшие.

По словам спасателей, работы осложняет мороз и ограничения двора: проезды свободны, но для расстановки спецтехники потребовалось расчистить территорию от снега внутри двора.

Для усиления сил на место прибыли группировки Главного управления и Сибирского спасательного центра МЧС России в составе свыше 70 человек.

Периодически объявляется "минуты тишины" выключается вся техника, что помогает кинологам в поисках людей.

Также с помощью беспилотников мониторят обстановку. На месте работают 283 человека и 83 единицы техники, в том числе от МЧС России – 167 человек личного состава и 36 единиц специальной и тяжелой техники

По последним данным погибло 5 человек. Об этом сообщили РЕНТВ.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 7-летний мальчик спасся из дома после взрыва газа.