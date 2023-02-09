В Новосибирске перенесли пункт сбора помощи жильцам дома на Линейной

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
В Новосибирске пункт сбора гуманитарной помощи организовали на улице Дуси Ковальчук.
Пункт временного сбора гуманитарной помощи жильцам дома №39 на Линейной, где ранее произошёл взрыв бытового газа, организовали на улице Дуси Ковальчук, 16 (пристройка, вход со двора). Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Ранее он находился на базе школы №85 на Красном проспекте.
«Собранные вещи, которые неравнодушные горожане предоставили жильцам дома по ул. Линейной, 39 также будут перемещены по адресу: ул. Дуси Ковальчук, 16», — уточнил мэр.
Информацию о необходимой помощи можно уточнить в отделении срочного социального обслуживания по телефону: 217-94-73, или у руководителя филиала КЦСОН Центрального округа: 225-77-70. Кроме того, работает Городская социальная справочная служба: 375-87-87.
Пять человек погибли в результате взрыва газа в жилом доме на улице Линейной в Новосибирске, пишет телеграм-канал «РЕН ТВ». Ранее сообщалось о трёх жертвах ЧП. По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.
Кроме того, в Новосибирске дом №39 на Линейной, где утром 9 февраля произошёл взрыв и обрушение двух подъездов, не будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, жильцов расселят, деньги на эти цели выделят из резервного фонда областного правительства.
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