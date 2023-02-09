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В Новосибирске показали новый терминал Толмачёво высотой с 11-этажный дом

Фото В Новосибирске показали новый терминал Толмачёво высотой с 11-этажный дом
Фото В Новосибирске показали новый терминал Толмачёво высотой с 11-этажный дом

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, видео телеканал ОТС

В данные минуты в аэропорту Толмачёво Новосибирска проходит церемония открытия нового терминала – рассказываем, как он выглядит.

Торжественное открытие терминала стартовало 9 февраля в 16.00. На мероприятии были первые лица региона и Новосибирска. Как сообщали ранее в Толмачёво, новое пространство занимает 58 тысяч квадратных метров.

Первыми терминал высотой с 11-этажный дом увидели корреспонденты телеканала ОТС. Открытие проходит в прямом эфире.

«Основные элементы, на которые следует обратить внимание, – это вот эти четыре колонны, высотой 32 метра. Они сделаны из нержавеющей стали, и это ей придаёт вид самолётной турбины», — отметил главный редактор Дмитрий Иванов.

Также он рассказал, что в терминале очень тепло и можно ходить без верхней одежды. 54 стойки регистрации растянуты вдоль большого и светлого помещения. Во время торжественного открытия посетителей встречали живые стилизованные фигуры лётчиков из разных времён.

Прежде, чем попасть в комнату досмотра, нужно преодолеть значительное расстояние и подняться на эскалаторе на второй этаж. Из окна открывается вид на гостиницу, перед которой был сквер, но сейчас его демонтировали.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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