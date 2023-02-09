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Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
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В Новосибирске продолжается разбор завалов после взрыва газа: показываем, что происходит на месте ЧП

Фото В Новосибирске продолжается разбор завалов после взрыва газа: показываем, что происходит на месте ЧП
Фото В Новосибирске продолжается разбор завалов после взрыва газа: показываем, что происходит на месте ЧП

Фото "МК в Новосибирске"

9 февраля глава МЧС России Александр Куренков прибыл к месту разбора завалов рухнувшей после взрыва пятиэтажки.

Спасатели МЧС продолжают работать на месте взрыва газа в жилом доме по улице Линейная, 39 в Новосибирске. В результате ЧП обрушились несколького подъездов. По последним данным, погибли 8 человек. При этом под завали могут находится еще до 8 жильцов.

Фото В Новосибирске продолжается разбор завалов после взрыва газа: показываем, что происходит на месте ЧП 2

Вероятность найти их живыми невысока. Как объяснил главный спасатель страны, сказалась высокая температура в зоне обрушения, минусовые температуры и тяжесть рухнувших конструкций.

Фото В Новосибирске продолжается разбор завалов после взрыва газа: показываем, что происходит на месте ЧП 3

На месте находится журналист "МК в Новосибирске".

Фото В Новосибирске продолжается разбор завалов после взрыва газа: показываем, что происходит на месте ЧП 4

Разбор завалов на месте взрыва газа и частичного обрушения дома на Линейной улице в Новосибирска планируют завершить сегодня в течение суток.

Фото В Новосибирске продолжается разбор завалов после взрыва газа: показываем, что происходит на месте ЧП 5

По словам Куренкова, президент Владимир Путин держит на личном контроле ход ликвидации последствий ЧП со взрывом газа и частичным обрушением дома на улице Линейной в Новосибирске. По его словам, губернатор в прямом эфире докладывает Владимиру Путину о ситуации.

Фото В Новосибирске продолжается разбор завалов после взрыва газа: показываем, что происходит на месте ЧП 6

Тем временем в Новосибирске возле разрушенной пятиэтажки появился стихийный мемориал — жители несут цветы к месту гибели людей.

Фото В Новосибирске продолжается разбор завалов после взрыва газа: показываем, что происходит на месте ЧП 7

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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