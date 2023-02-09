В Новосибирске спасатели обрушили конструкции пятого этажа после взрыва на Линейной

Фото: Сиб.фм
Сотрудники МЧС обрушили уцелевшие конструкции пятого этажа после взрыва газа в доме в Новосибирске.
Спасатели обрушили нависающие конструкции верхнего этажа после обрушения подъезда в жилом доме Новосибирска. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, решение приняли, чтобы обеспечить безопасность проведения поисково-спасательных работ на месте происшествия.
Момент обрушения попал на видео.
Тем временем число погибших в результате ЧП достигло пяти. Среди погибших в результате взрыва бытового газа в доме 39 на улице Линейной есть двухлетний ребёнок. Об этом Сиб.фм сообщили в Минздраве Новосибирской области.
По последним данным, 11 человек пострадали. Из них девять находятся в Областной клинической больнице и БСМП №34, рассказала замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина. Из девяти госпитализированных двое находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.
Кроме того, в Новосибирске дом №39 на Линейной, где утром 9 февраля произошёл взрыв и обрушение двух подъездов, не будут восстанавливать. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, жильцов расселят, деньги на эти цели выделят из резервного фонда областного правительства.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают