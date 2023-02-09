Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске выпустят мобильную игру про мистический Академгородок

Фото В Новосибирске выпустят мобильную игру про мистический Академгородок
Фото В Новосибирске выпустят мобильную игру про мистический Академгородок

Фото: паблик "Академпарк" в "ВК"

Мобильную игру про мистический Академгородок выпустят в Новосибирске.

Резиденты Новосибирского Технопарка занимаются разработкой мобильной игры под названием «ACDM GAME». Об этом сообщили в официальном паблике Академпарка в «ВК».

Сюжет игры разворачивается в параллельной реальности, где Академгородком правит Сибирское отделение наук (С.О.Н.), игра будет мистической, в жанре квест.

Главный герой мобильной игры — молодой человек по имени Дримс, он расследует серию загадочных дел. В этом ему помогают местные жители, их прототипами стали реальные жильцы городка, среди них: преподаватели, ученые, байкеры, уличные музыканты и другие.

В основе игры представлена нарисованная карта Академгородка. Каждая локация срисована с реальных мест. Так, в игре можно встретить торговый центр, местный дом культуры, знаменитый НГУ, жилые дома и кафе.

Разработчики сформировали прототип и написали историю вселенной игры. Сейчас идет работа над первыми тремя главами мобильной игры, всего запланировано 10 частей.

Релиз первых трех частей игры запланирован на осень 2023 года.

В мае 2022 года Новосибирский Технопарк отметил свое 15-летие большим пикником.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Мария Токарева
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

17795
Мобилизованные из Новосибирской области попросили Травникова продлить им отпуска
9808
Бывший полпред в Сибири Сергей Меняйло попал под обстрел в зоне СВО
9357
Стриптизерша из Новосибирска рассказала о стоимости танцев в приватных комнатах
9202
В Новосибирске эксгибиционист оголился возле детской площадки в -22 градуса
8676
Никогда не будут бедными: мужчины с этими именами обречены на богатство
7634
В Новосибирске новый троллейбус «Горожанин» попал в ДТП с «УАЗом»
7153
В Новосибирске 35-летняя женщина продаёт девственность за миллион долларов