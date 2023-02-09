В Новосибирске выпустят мобильную игру про мистический Академгородок

Фото: паблик "Академпарк" в "ВК"

Мобильную игру про мистический Академгородок выпустят в Новосибирске.

Резиденты Новосибирского Технопарка занимаются разработкой мобильной игры под названием «ACDM GAME». Об этом сообщили в официальном паблике Академпарка в «ВК».

Сюжет игры разворачивается в параллельной реальности, где Академгородком правит Сибирское отделение наук (С.О.Н.), игра будет мистической, в жанре квест.

Главный герой мобильной игры — молодой человек по имени Дримс, он расследует серию загадочных дел. В этом ему помогают местные жители, их прототипами стали реальные жильцы городка, среди них: преподаватели, ученые, байкеры, уличные музыканты и другие.

В основе игры представлена нарисованная карта Академгородка. Каждая локация срисована с реальных мест. Так, в игре можно встретить торговый центр, местный дом культуры, знаменитый НГУ, жилые дома и кафе.

Разработчики сформировали прототип и написали историю вселенной игры. Сейчас идет работа над первыми тремя главами мобильной игры, всего запланировано 10 частей.

Релиз первых трех частей игры запланирован на осень 2023 года.

В мае 2022 года Новосибирский Технопарк отметил свое 15-летие большим пикником.