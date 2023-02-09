Жители рухнувшей пятиэтажки в Новосибирске рассказали, как выбирались после взрыва

Фото: МК-Новосибирск, Сиб.фм

Сестры из Новосибирска чудом выжили после взрыва газа в пятиэтажке на Линейной.

Двоюродные сестры Лиза и Ира проснулись от мощного взрыва. В первые секунды они не понимали, что произошло. Но в итоге смогли не только выбраться, но и помочь соседям. Об этом пишет МК-Новосибирск.

По словам Лизы, она проснулась от громкого взрыва. По началу ей показалось, что в дом что-то влетело или врезалось.

"Это длилось несколько секунд, но казалось, что целую вечность", — поделилась девушка.

В момент происшествия дома были еще ее родители, младший брат и двоюродная сестра Ира, которая приехала в гости с ночевкой.

Дальше они все быстро оделись и позвонили в МЧС. Оператор их долго не мог понять.

"Я говорю: что-то произошло в доме, в подъезде все разбито, что делать — выходить на улицу или лучше оставаться дома? Оператор уточнила, проведен ли газ в доме. Когда выяснила, что да, дала указание: быстро выходите на улицу", — рассказала Лиза.





Когда семья спускалась по лестнице, Ира начала стучать во все квартиры и будить соседей.

"Многие соседи уже одевались и отвечали: идем. Только одна бабушка не понимала, что происходит и не знала, что делать. Мы сказали ей тоже выходить на улицу", — вспоминает Ира.

Они поняли, что случилось когда вышли на улицу.

"Я обернулась на дом и увидела, что все горит, нет стен в некоторых квартирах, дым столбом валит и уже на улице нам сказали, что что-то взорвалось в доме. Я смотрю, а мое окно по соседству с тем, откуда огонь вырывался и поняла, что могла погибнуть", — говорит Лиза.

К счастью, семья девушек не пострадала, но осталась без жилья. На время их могут пристроить родственники.

Как ранее писал Сиб.фм, двухлетний ребёнок погиб при взрыве в жилом доме Новосибирска.