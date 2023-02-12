Обвиняемым во взрыве газа в Новосибирске грозит до 10 лет лишения свободы

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В Новосибирске до 10 лет лишения свободы грозит лже-газовщикам после взрыва газа в жилом доме на улице Линейной, 39.

В Новосибирске обвиняемым по делу о взрыве газа на Линейной Евгению Кавуну и Ирине Урбах грозят реальные сроки до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на юриста Алексея Аржанникова.

По словам юристам, наказание может быть реальным, учитывая количество погибших.

Напомним, 9 февраля на улице Линейной, 39 произошел взрыв газа. Из-за обрушения целого подъезда погибло 13 человек. По версии следствия, задержанные омичи ходили по квартирам и навязывали свои услуги по замене газового оборуования.

Напарники заявляют, что непричастны к утечке газа, но и не отрицают, что меняли оборудование в нескольких квартирах в Заельцовском районе.



45-летняя Ирина Урбах отправлена в СИЗО до 9 апреля. Также Второй подозреваемый, 25-летний Евгений Кавун, арестован на два месяца.



Кроме этого, Ирина Урбах оказалась должницей по кредитам. Данные о ее просроченных платежах опубликованы на сайте УФССП по Омской области. Она задолжала больше 122 тысяч рублей. Женщина не может оплатить взятые в банках кредиты.