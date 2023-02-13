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Угроза обрушения уцелевших после взрыва подъездов возникла в Новосибирске

Фото Угроза обрушения уцелевших после взрыва подъездов возникла в Новосибирске
Фото Угроза обрушения уцелевших после взрыва подъездов возникла в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске жители дома на Линейной не могли забрать личные вещи из-за угрозы обрушения подъезда.

В субботу, 11 февраля, жители дома на улице Линейной хотели забрать личные вещи, но из-за угрозы обрушения 1 подъезда их не впустили спасатели. Об этом Сиб.фм рассказала местная жительница.

По ее словам, сначала впустили несколько людей в подъезд, а уже потом сообщили об угрозе.

«Начали трубы заваривать в подвале, чтобы газ подключить к другим домам. Началось движение плит, поэтому и возникла угроза обрушения», — добавила она.

Кроме этого, спасатели МАСС тоже сообщали, что взорванный дом на Линейной может обрушиться.

Напомним, Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске жильцы дома №39 на Линейной улице смогли попасть в свои квартиры, чтобы забрать уцелевшие вещи.

Как ранее писал Сиб.фм, жертвами ЧП на Линейной стали 13 человек, еще 21 человек пострадал.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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