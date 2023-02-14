В Новосибирске следователи ищут жертв лжегазовщиков после взрыва на Линейной

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Следственный комитет просит новосибирцев обращаться в органы, если они сталкивались с лжегазовщиками, обвиняемыми во взрыве газа.

СУ СКР по Новосибирской области просит горожан обратиться в правоохранительные органы, если они сталкивались с действиями лжегазовщиков, которых ранее арестовали по обвинению во взрыве газа в доме на Линейной улице. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК напомнили, что лжегазовщики представлялись сотрудниками компании ООО «Межрегионгаз Сервис» и предлагали менять шланги на плитах.

Связаться со следователями новосибирцам предлагают по телефону 8(383)-203-57-36 или 112.

Кроме того, сегодня власти Новосибирска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения дома на улице Линейной после взрыва газа 9 февраля.