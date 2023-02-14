Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске заработали мобильные бригады для профилактики детских суицидов

Фото В Новосибирске заработали мобильные бригады для профилактики детских суицидов
Фото В Новосибирске заработали мобильные бригады для профилактики детских суицидов

Фото: Pixabay.com

Власти Новосибирской области усилили профилактику детский суицидов.

В Новосибирской области усилили контроль за негативным контентом в социальных сетях для профилактики детских суицидов и запустили мобильные бригады. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в правительстве региона. Решение озвучил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. По его словам, в соцсетях подросткам будет рекомендоваться позитивный контент.

«Такой инструмент призван стать средством профилактики распространения информации о суицидах, пропаганды другой запрещенной информации, а также навязывания интерпретаций геополитических событий», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Мобильные бригады будут выезжать в тех случаях, если в семье произошла проблемная ситуация. Команда специалистов будет работать над выявлением причин конфликтов, а также проводить профилактику детской преступности и случаев самоубийств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 26 января в квартире дома в Калининском районе города было найден мертвым 11-летний мальчик. Предположительно, ребенок покончил с собой. Он оставил предсмертную записку.

В качестве возможных причин трагедии называются конфликт с матерью или проблемы в школе.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23964
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21267
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13267
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8659
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8098
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8021
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
7980
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе