В Новосибирске заработали мобильные бригады для профилактики детских суицидов

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Власти Новосибирской области усилили профилактику детский суицидов.

В Новосибирской области усилили контроль за негативным контентом в социальных сетях для профилактики детских суицидов и запустили мобильные бригады. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в правительстве региона. Решение озвучил заместитель губернатора Сергей Нелюбов. По его словам, в соцсетях подросткам будет рекомендоваться позитивный контент.

«Такой инструмент призван стать средством профилактики распространения информации о суицидах, пропаганды другой запрещенной информации, а также навязывания интерпретаций геополитических событий», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

Мобильные бригады будут выезжать в тех случаях, если в семье произошла проблемная ситуация. Команда специалистов будет работать над выявлением причин конфликтов, а также проводить профилактику детской преступности и случаев самоубийств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 26 января в квартире дома в Калининском районе города было найден мертвым 11-летний мальчик. Предположительно, ребенок покончил с собой. Он оставил предсмертную записку.

В качестве возможных причин трагедии называются конфликт с матерью или проблемы в школе.