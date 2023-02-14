Контрактник из Новосибирской области Максим Березовский погиб на СВО

Фото из паблика "Новосибирск скорбит" в "ВК", Густаво Зырянова, коллаж Сиб.фм

Военнослужащий из Болотнинского района Новосибирской области Максим Березовский погиб в зоне проведения спецоперации.

Контрактник из Новосибирской области Максим Березовский погиб в зоне СВО. Военнослужащий служил механиком-водителем БМП. Об этом сообщается в паблике "Новосибирск скорбит" в "ВКонтакте".

Максим Березовский родом из Болотнинского района. На спецоперацию военный отправился по контракту. Службу нёс в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Точная дата прощания с погибшим военным пока не известна.

Как ранее писал Сиб.фм, 11 февраля в Убинском районе Новосибирской области простились с погибшим на СВО Иваном Трубицыным. Он был старшим ребенком в многодетной семье.

Напомним, в феврале в Новосибирской области во время непродолжительного отпуска умер 48-летний участник спецоперации Михаил Нижегородцев. Мужчина всего на несколько дней приехал в родное село Крутишка, где и скончался.