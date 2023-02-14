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Контрактник из Новосибирской области Максим Березовский погиб на СВО

Фото Контрактник из Новосибирской области Максим Березовский погиб на СВО
Фото Контрактник из Новосибирской области Максим Березовский погиб на СВО

Фото из паблика "Новосибирск скорбит" в "ВК", Густаво Зырянова, коллаж Сиб.фм

Военнослужащий из Болотнинского района Новосибирской области Максим Березовский погиб в зоне проведения спецоперации.

Контрактник из Новосибирской области Максим Березовский погиб в зоне СВО. Военнослужащий служил механиком-водителем БМП. Об этом сообщается в паблике "Новосибирск скорбит" в "ВКонтакте".

Максим Березовский родом из Болотнинского района. На спецоперацию военный отправился по контракту. Службу нёс в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Точная дата прощания с погибшим военным пока не известна.

Как ранее писал Сиб.фм, 11 февраля в Убинском районе Новосибирской области простились с погибшим на СВО Иваном Трубицыным. Он был старшим ребенком в многодетной семье.

Напомним, в феврале в Новосибирской области во время непродолжительного отпуска умер 48-летний участник спецоперации Михаил Нижегородцев. Мужчина всего на несколько дней приехал в родное село Крутишка, где и скончался.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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