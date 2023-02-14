Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Врач из Самары рассказала о влиянии алкоголя на здоровье кожи

Фото Врач из Самары рассказала о влиянии алкоголя на здоровье кожи
Фото Врач из Самары рассказала о влиянии алкоголя на здоровье кожи

Freepik, authors: AsiaVision

По словам врача Самарского областного кожно-венерологического диспансера Виктории Пряжкиной, злоупотребление алкоголем может спровоцировать желтуху и кожный зуд.

Заведующая отделом клинико-экспертной работы, врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Виктория Пряжкина рассказала о влиянии алкогольных напитков на здоровье кожи. По ее словам, злоупотребление спиртным может спровоцировать у человека желтуху, кожный зуд, гиперпигментацию, крапивницу и сосудистые изменения, пишет sovainfo.ru.

«Этанол и другие компоненты алкогольных напитков воздействуют на структуру кожи и сосудов, нарушают иммунную функцию, увеличивают риски обострения имеющихся кожных заболеваний, а также делают кожу уязвимой к инфекционным заболеваниям», — пояснила медик.

Врач-дерматовенеролог упомянула, что ярко выраженные кожные признаки могут быть связаны с алкогольным циррозом печени. Кроме того, нужно обращать внимание на «алкогольные стигмы», которые являются важным диагностическим инструментом, заключила она.

Напомним, врач предупредил, что употребление безалкогольного пива провоцирует диабет.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

здоровье
алкоголь
врач
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23964
В Новосибирске названы улицы с камерами для фиксации непристёгнутых водителей
21267
Дочь задержанной по делу о взрыве газа в Новосибирске рассказала о работе матери
13267
В Новосибирском Академгородке Toyota столкнулась с маршруткой №52
8659
Уроженец Новосибирской области Иван Трубицын погиб в ходе СВО
8098
Тела погибших при взрыве газа в Новосибирске доставали по частям
8021
В Новосибирске часы министра путей сообщения выставили на продажу на 20 миллионов
7980
Жительница Новосибирска пожаловалась на пельмени вместо равиоли в кафе