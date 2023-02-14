Врач из Самары рассказала о влиянии алкоголя на здоровье кожи

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По словам врача Самарского областного кожно-венерологического диспансера Виктории Пряжкиной, злоупотребление алкоголем может спровоцировать желтуху и кожный зуд.
Заведующая отделом клинико-экспертной работы, врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Виктория Пряжкина рассказала о влиянии алкогольных напитков на здоровье кожи. По ее словам, злоупотребление спиртным может спровоцировать у человека желтуху, кожный зуд, гиперпигментацию, крапивницу и сосудистые изменения, пишет sovainfo.ru.
«Этанол и другие компоненты алкогольных напитков воздействуют на структуру кожи и сосудов, нарушают иммунную функцию, увеличивают риски обострения имеющихся кожных заболеваний, а также делают кожу уязвимой к инфекционным заболеваниям», — пояснила медик.
Врач-дерматовенеролог упомянула, что ярко выраженные кожные признаки могут быть связаны с алкогольным циррозом печени. Кроме того, нужно обращать внимание на «алкогольные стигмы», которые являются важным диагностическим инструментом, заключила она.
Напомним, врач предупредил, что употребление безалкогольного пива провоцирует диабет.
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